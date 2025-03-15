Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра «Долг» под Смоленском

В центре расположен музей неизвестного солдата.

Правоохранители задержали 15-летнего подростка. Он рассказал, что ему обещали вознаграждение в размере 320 тысяч рублей, однако денег он так и не получил. На него вышли через мессенджер Telegram.

Ранее сотрудники полиции задержали 19-летнего мужчину по подозрению в уничтожении банкомата на Снежной улице в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

