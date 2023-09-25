В Ленинградской области мужчина пытался провезти более тонны наркотиков

Против него возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1, на данный момент мужчина находится под стражей.

В автомобиле 40-летнего мужчины гаишники нашли шесть строительных мешков с наркотическим средством. Впоследствии экспертиза показала, что задержанный перевозил гашиш.

Ранее у кафе в центре Москвы подстрелили мужчину из его же оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».