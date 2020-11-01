В Квебеке задержали убийцу в средневековой одежде

В Квебеке двое погибших, еще пять человек ранены. Одной из жертв напавший перерезал горло.

Известно, что задержанному 25 лет. Полицейские обнаружили в его автомобиле холодное оружие и канистры с топливом, сообщает РИА Новости.

Власти Квебека попросили жителей оставаться дома.

