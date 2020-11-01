В Квебеке задержали убийцу в средневековой одежде
1 ноября 202010:49
В канадском городе Квебек полиция задержала мужчину, одетого в средневековую одежду, который напал с ножом на людей около здания парламента.
В Квебеке двое погибших, еще пять человек ранены. Одной из жертв напавший перерезал горло.
Известно, что задержанному 25 лет. Полицейские обнаружили в его автомобиле холодное оружие и канистры с топливом, сообщает РИА Новости.
Власти Квебека попросили жителей оставаться дома.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru