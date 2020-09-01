В Татарстане убит бизнесмен, зарезавший в 2018 году двух грабителей

Предприниматель Евгений Деданин, два года назад сумевший дать отпор двоим грабителям, и убивший их, застрелен в Бугульме. Об этом проинформировала прокуратура Татарстана.

Бизнесмена убили сегодня днем на базе его собственной фирмы. На место преступления прибыл исполняющий обязанности прокурора города Нияз Мисбахов. На месте происшествия работают оперативные группы сразу нескольких ведомств. По информации агентства «Татар-информ», предполагаемый убийца уже задержан, оружие также обнаружено.

В сентябре 2018 года двое вооруженных грабителей ворвались в дом Деданина. Они связали хозяина дома, его супругу и друга. Когда налётчики повели безнесмена отключить сигнализацию, он смог вырваться, добежать до кухни и взять там ножи, которыми ударил грабителей. Преступники скончались на месте.

Сначала было возбуждено уголовное дело в отношении Евгения Деданина по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Позднее прокуратура Татарстана отменила это постановление. Организатор нападения на дом предпринимателя был приговорен к шести годам лишения свободы.

