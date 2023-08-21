В квартире на Урале нашли трех детей с мертвыми родителями

По информации СК, в квартире находились три девочки 2018, 2019 и 2022 годов рождения. Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти родителей. Информации о возможных противоправных действиях третьих лиц нет.

В ведомстве уточнили, что накануне происшествия у семьи гостили близкие родственники.

Двух девочек поместили в одно из местных социальных учреждений. Самую младшую направили в больницу для обследования.

Ранее сообщалось, что в фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга обнаружили мертвого мужчину, передает «Радиоточка НСН».

