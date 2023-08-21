В квартире на Урале нашли трех детей с мертвыми родителями
В городе Асбест Свердловской области в одной квартире нашли трех малолетних детей с мертвыми родителями. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.
По информации СК, в квартире находились три девочки 2018, 2019 и 2022 годов рождения. Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти родителей. Информации о возможных противоправных действиях третьих лиц нет.
В ведомстве уточнили, что накануне происшествия у семьи гостили близкие родственники.
Двух девочек поместили в одно из местных социальных учреждений. Самую младшую направили в больницу для обследования.
Ранее сообщалось, что в фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга обнаружили мертвого мужчину, передает «Радиоточка НСН».
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