В квартире на северо-востоке Москвы произошел пожар из-за электросамоката

Взрыв батареи электросамоката привел к пожару в квартире на северо-востоке Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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По информации агентства, инцидент произошел на улице Бестужевых. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров.

Пострадавших нет. По предварительным данным, взрыв аккумулятора произошел в момент зарядки электросамоката.

Накануне жильцов пятиэтажного дома в центре Ярославля эвакуировали из-за пожара на крыше. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:электросамокатПожарМосква

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