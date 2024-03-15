В квартире на северо-востоке Москвы произошел пожар из-за электросамоката
15 марта 202419:34
Взрыв батареи электросамоката привел к пожару в квартире на северо-востоке Москвы, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По информации агентства, инцидент произошел на улице Бестужевых. Огонь распространился на площади 25 квадратных метров.
Пострадавших нет. По предварительным данным, взрыв аккумулятора произошел в момент зарядки электросамоката.
Накануне жильцов пятиэтажного дома в центре Ярославля эвакуировали из-за пожара на крыше. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров, пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru