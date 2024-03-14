Устроивший пожар в костромском клубе «Полигон» сержант получил 20 лет колонии
Военнослужащий Станислав Ионкин, устроивший пожар в клубе «Полигон» в Костроме, признан виновным в убийстве, хулиганстве, причинении вреда здоровью средней тяжести и уничтожении имущества. Как пишет ТАСС, такое решение принял Второй Западный окружной военный суд.
Трагедия произошла в ночь на 5 ноября 2022 года. Согласно материалам суда, в ходе конфликта с одним из посетителей клуба, Ионкин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ракетницы, в результате чего загорелся потолок развлекательного заведения. Погибли 13 человек, 5 пострадали.
«Признать Ионкина виновным... назначить ему 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима... лишить его воинского звания сержанта и госнаград», - огласил приговор судья.
Также Ионкину назначили один год ограничения свободы после освобождения. Кроме того, с него взыскали более 55 млн рублей в пользу владельца «Полигона», организатора мероприятий и родственников погибших.
Ранее в МЧС РФ заявили, что житель Костромы Андрей Кузьмин, который спас десятки людей в кафе «Полигон» во время пожара, был представлен к награде, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru