Устроивший пожар в костромском клубе «Полигон» сержант получил 20 лет колонии

Трагедия произошла в ночь на 5 ноября 2022 года. Согласно материалам суда, в ходе конфликта с одним из посетителей клуба, Ионкин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из ракетницы, в результате чего загорелся потолок развлекательного заведения. Погибли 13 человек, 5 пострадали.

«Признать Ионкина виновным... назначить ему 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима... лишить его воинского звания сержанта и госнаград», - огласил приговор судья.

Также Ионкину назначили один год ограничения свободы после освобождения. Кроме того, с него взыскали более 55 млн рублей в пользу владельца «Полигона», организатора мероприятий и родственников погибших.

Ранее в МЧС РФ заявили, что житель Костромы Андрей Кузьмин, который спас десятки людей в кафе «Полигон» во время пожара, был представлен к награде, сообщает RT.

