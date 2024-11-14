В квартире, из-за которой эвакуировали дом в Лобне, ранее уже взрывалась граната

В одной из квартир многоэтажного дома в Лобне, откуда после обнаружения мины под полом эвакуировали 38 человек, в августе уже произошел взрыв гранаты. Об этом «Газете.Ru» сообщила местная жительница Татьяна. Она уточнила, что сейчас в квартире был найден целый арсенал боеприпасов.

По ее словам, эвакуация произошла не из-за гранаты, а после обнаружения целого арсенала под полом квартиры, включая противотанковую мину. В квартире раньше жил черный копатель, который собирал боеприпасы в окрестностях. Он умер несколько лет назад, оставив жилье, предположительно, родственнику, который долгое время там не появлялся.