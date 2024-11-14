В квартире, из-за которой эвакуировали дом в Лобне, ранее уже взрывалась граната
В одной из квартир многоэтажного дома в Лобне, откуда после обнаружения мины под полом эвакуировали 38 человек, в августе уже произошел взрыв гранаты. Об этом «Газете.Ru» сообщила местная жительница Татьяна. Она уточнила, что сейчас в квартире был найден целый арсенал боеприпасов.
По ее словам, эвакуация произошла не из-за гранаты, а после обнаружения целого арсенала под полом квартиры, включая противотанковую мину. В квартире раньше жил черный копатель, который собирал боеприпасы в окрестностях. Он умер несколько лет назад, оставив жилье, предположительно, родственнику, который долгое время там не появлялся.
Татьяна также упомянула, что в этой квартире уже был взрыв в августе. Собственник, вероятно, начал ремонт, обнаружив арсенал случайно.
Жительница дома рассказала, что временно находится в пункте размещения на базе ДК «Луговая». По ее словам, власти обещают, что жильцы смогут вернуться домой до ночи, но службы предупреждают, что, скорее всего, придется ждать до полуночи, передает «Радиоточка НСН».
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