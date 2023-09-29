В квартире дома на Пятницком шоссе нашли тела двух мужчин

В Москве в доме на Пятницком шоссе нашли тела двух мужчин, пишет MK.

Среди погибших оказался хозяин квартиры, который был без сознания, сейчас он в больницы. Причиной смерти, вероятно, стала передозировка наркотиков.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее в Казани задержали хозяйка борделя с несовершеннолетними детьми и наркотиками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

