Происшествия
В Кузбассе в шахте погиб горняк
17 июля21:39
В Кузбассе в шахте «Анжерская-Южная» произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.
В момент инцидента в шахте было 66 горняков. В результате ЧП погиб комбайнер. Другие шахтеры подняли тело на поверхность, сообщает «Интерфакс».
Шахта добывает уголь для производства металлургического кокса в качестве присадки.
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ТЕГИ:Шахтеры
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