В Кузбассе в шахте погиб горняк

В Кузбассе в шахте «Анжерская-Южная» произошло обрушение породы в вентиляционном штреке.

В момент инцидента в шахте было 66 горняков. В результате ЧП погиб комбайнер. Другие шахтеры подняли тело на поверхность, сообщает «Интерфакс».

Шахта добывает уголь для производства металлургического кокса в качестве присадки.





