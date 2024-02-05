В Кузбассе сбежавшая из вольера овчарка напала на четырехлетнего ребенка

Трагедия произошла 4 февраля. Ребенок был со взрослой женщиной, которая присматривала за частным домом и животными в отсутствие хозяев.

Одна из собак вырвалась из вольера и напала на ребенка. Прибывшие медики констатировали смерть.

Следователи допросили женщину по подозрению в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Минеральных Водах возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи бездомных собак на подростка. Молодому человеку оказали медицинскую помощь, отмечает «Радиоточка НСН».

