В Кузбассе сбежавшая из вольера овчарка напала на четырехлетнего ребенка
В поселке Старобачаты Кемеровский области немецкая овчарка вырвалась из вольера и напала на четырехлетнюю девочку, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
Трагедия произошла 4 февраля. Ребенок был со взрослой женщиной, которая присматривала за частным домом и животными в отсутствие хозяев.
Одна из собак вырвалась из вольера и напала на ребенка. Прибывшие медики констатировали смерть.
Следователи допросили женщину по подозрению в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
В Минеральных Водах возбудили уголовное дело о халатности после нападения стаи бездомных собак на подростка. Молодому человеку оказали медицинскую помощь, отмечает «Радиоточка НСН».
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- В Кузбассе сбежавшая из вольера овчарка напала на четырехлетнего ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru