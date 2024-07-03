В Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП
3 июля 202410:56
Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в провинции Анталья в Турции. Об этом сообщает IHA.
По данным агентства, авария произошла на въезде на перекресток Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Как сообщают турецкие СМИ, в транспортном средстве могли находиться около 20 пассажиров.
Отмечается, что среди туристов есть раненые, их доставили в больницу. Полиция начала расследование ДТП.
Ранее в Словакии пассажирский автобус столкнулся с поездом, погибли семь человек, по меньшей мере пятеро пострадали, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru