В Анталье автобус с российскими и белорусскими туристами попал в ДТП

Автобус с туристами из России и Белоруссии попал в ДТП в провинции Анталья в Турции. Об этом сообщает IHA.

По данным агентства, авария произошла на въезде на перекресток Моста Демократии кольцевой дороги Манавгата. Как сообщают турецкие СМИ, в транспортном средстве могли находиться около 20 пассажиров.

Отмечается, что среди туристов есть раненые, их доставили в больницу. Полиция начала расследование ДТП.

Ранее в Словакии пассажирский автобус столкнулся с поездом, погибли семь человек, по меньшей мере пятеро пострадали, напоминает «Свободная пресса».

