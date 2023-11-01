В Кузбассе рабочего насмерть засыпало углем при загрузке вагона

Рабочего засыпало углем при погрузке в железнодорожном вагоне на разрезе в Кузбассе, мужчина погиб, возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Кемеровской области.

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По предварительным данным, ЧП произошло в ночь на 29 октября на одном из угольных предприятий региона.

«При выполнении наряда по обработке вагонов на погрузочном пути в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов 41-летнего слесаря по ремонту оборудования, находившегося в вагоне, в момент погрузки в него угля погрузчиками придавило угольной массой», — указали в Следкоме.

Мужчина получил несовместимые с жизнью повреждения.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, инцидент произошел на разрезе «ПромУгольСервис». По данным прокуратуры Кузбасса, по факту ЧП проводится проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

Ранее в Челябинской области мужчину, упавшего в зерносток при уборке урожая, насмерть засыпало зерном, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Следственный КомитетСмертьКемеровская Область

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