В Кузбассе рабочего насмерть засыпало углем при загрузке вагона

По предварительным данным, ЧП произошло в ночь на 29 октября на одном из угольных предприятий региона.

«При выполнении наряда по обработке вагонов на погрузочном пути в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов 41-летнего слесаря по ремонту оборудования, находившегося в вагоне, в момент погрузки в него угля погрузчиками придавило угольной массой», — указали в Следкоме.

Мужчина получил несовместимые с жизнью повреждения.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, инцидент произошел на разрезе «ПромУгольСервис». По данным прокуратуры Кузбасса, по факту ЧП проводится проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

Ранее в Челябинской области мужчину, упавшего в зерносток при уборке урожая, насмерть засыпало зерном, напоминает Ura.ru.

