В Кузбассе рабочего насмерть засыпало углем при загрузке вагона
Рабочего засыпало углем при погрузке в железнодорожном вагоне на разрезе в Кузбассе, мужчина погиб, возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Кемеровской области.
По предварительным данным, ЧП произошло в ночь на 29 октября на одном из угольных предприятий региона.
«При выполнении наряда по обработке вагонов на погрузочном пути в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов 41-летнего слесаря по ремонту оборудования, находившегося в вагоне, в момент погрузки в него угля погрузчиками придавило угольной массой», — указали в Следкоме.
Мужчина получил несовместимые с жизнью повреждения.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник, инцидент произошел на разрезе «ПромУгольСервис». По данным прокуратуры Кузбасса, по факту ЧП проводится проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда.
Ранее в Челябинской области мужчину, упавшего в зерносток при уборке урожая, насмерть засыпало зерном, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Кузбассе рабочего насмерть засыпало углем при загрузке вагона
- Посол: В секторе Газа удерживают пять-шесть россиян
- В США умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи
- В Таиланде предложили гражданам $1400 и льготные кредиты за отъезд из Израиля
- СМИ: Магазины в Израиле остановили импорт из Турции после заявлений Эрдогана
- СМИ: Экс-футболиста сборной России Бугаева задержали с наркотиками в Краснодаре
- Пранкеры Вован и Лексус разыграли премьер-министра Италии Мелони
- В Петербурге пройдет выставка «Океан Юрского периода»
- ВТБ повысит ставки по вкладам с 2 ноября
- Подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих учащихся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru