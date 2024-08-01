СМИ: Водитель сбил пенсионерку и врезался в магазин на северо-востоке Москвы

Водитель автомобиля «Мицубиси» сбил 61-летнюю женщину и врезался в витрину магазина в Свиблово в Москве, сообщил Telegram-канал «Агентство Москва».

ДТП произошло на улице Русанова. Автомобиль сначала сбил пенсионерку, а затем влетел в витрину продуктового магазина «Магнит». Женщина госпитализирована.

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На месте работают экстренные службы и скорая помощь. На опубликованных в Сети кадрах видно, что машина практически полностью влетела в помещение.

Ранее стало известно, что водителя «Камаза», который выехал на переезд и столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер, вертолётом санавиации экстренно перевезли в больницу в Волгоград, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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