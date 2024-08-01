СМИ: Водитель сбил пенсионерку и врезался в магазин на северо-востоке Москвы

На месте работают экстренные службы и скорая помощь. На опубликованных в Сети кадрах видно, что машина практически полностью влетела в помещение.

Ранее стало известно, что водителя «Камаза», который выехал на переезд и столкнулся с пассажирским поездом Казань – Адлер, вертолётом санавиации экстренно перевезли в больницу в Волгоград, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

