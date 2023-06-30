В Кузбассе после отравления детей приостановили работу лагеря «Магистраль»

Ранее стало известно, что в санатории «Магистраль» в городе Салаир Гурьевского района двенадцать детей доставили в больницу с кишечной инфекцией неустановленной этиологии. По данным следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области, из «Магистрали» госпитализировали 13 человек. Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, пишет RT.

«В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря», — указал представитель железной дороги.

По его словам, большую часть госпитализированных уже выписали.

Специалисты проводят обследование персонала и детей. В ЗСЖД подчеркнули, что подготовка лагеря к заезду отдыхающих проводилась в строгом соответствии со всеми требованиями санитарно-гигиенического обеспечения и безопасности.

«Принимается исчерпывающий комплекс мер по возобновлению работы лагеря в штатном режиме», — добавил собеседник агентства.

