В Кузбассе после отравления детей приостановили работу лагеря «Магистраль»
Работу детского лагеря «Магистраль» в Кемеровской области приостановили на фоне госпитализации детей с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Западно-Сибирскую железную дорогу.
Ранее стало известно, что в санатории «Магистраль» в городе Салаир Гурьевского района двенадцать детей доставили в больницу с кишечной инфекцией неустановленной этиологии. По данным следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области, из «Магистрали» госпитализировали 13 человек. Правоохранители возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, пишет RT.
«В связи с выявлением случаев ухудшения самочувствия детей приостановлена работа оздоровительного лагеря», — указал представитель железной дороги.
По его словам, большую часть госпитализированных уже выписали.
Специалисты проводят обследование персонала и детей. В ЗСЖД подчеркнули, что подготовка лагеря к заезду отдыхающих проводилась в строгом соответствии со всеми требованиями санитарно-гигиенического обеспечения и безопасности.
«Принимается исчерпывающий комплекс мер по возобновлению работы лагеря в штатном режиме», — добавил собеседник агентства.
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