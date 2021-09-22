В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц

Двух школьниц 14 и 16 лет, которые несколько дней назад пропали в Междуреченске Кемеровской области, нашел их родственник. Об этом сообщили в ГУМВД по региону. Правоохранители отметили, что в эту среду, 22 сентября, с ними связался родственник одной из школьниц и сообщил, что встретил несовершеннолетних на одной из улиц города. После этого, сотрудники полиции прибыли на место и доставили подростков в отдел.

Выяснилось, что противоправных действий в отношении девочек не совершалось. Все обстоятельства их исчезновения устанавливаются.