В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц

Двух школьниц 14 и 16 лет, которые несколько дней назад пропали в Междуреченске Кемеровской области, нашел их родственник. Об этом сообщили в ГУМВД по региону. Правоохранители отметили, что в эту среду, 22 сентября, с ними связался родственник одной из школьниц и сообщил, что встретил несовершеннолетних на одной из улиц города. После этого, сотрудники полиции прибыли на место и доставили подростков в отдел.

Выяснилось, что противоправных действий в отношении девочек не совершалось. Все обстоятельства их исчезновения устанавливаются.

Предполагаемому убийце двух девочек в Кузбассе предъявили обвинение

А в начале сентября в Санкт-Петербурге завершились поиски пропавшей 10-летней девочки из Гатчины. Полицейские спасли ребенка из квартиры 33-летнего мужчины в северной столице. Об этом заявили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным сотрудников полиции, в течение некоторого времени девочка вела переписку с жителем Красносельского района Санкт-Петербурга. Они отметили, что ранее он поле зрение правоохранителей не попадал. Ознакомившись с деталями переписки в социальных сетях, полицейские оперативно выехали по месту жительства мужчины. Войдя его в квартиру, они обнаружили разыскиваемого ребенка.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Кемеровская ОбластьРозыскДетиПолиция
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