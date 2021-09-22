В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц
Двух школьниц 14 и 16 лет, которые несколько дней назад пропали в Междуреченске Кемеровской области, нашел их родственник. Об этом сообщили в ГУМВД по региону. Правоохранители отметили, что в эту среду, 22 сентября, с ними связался родственник одной из школьниц и сообщил, что встретил несовершеннолетних на одной из улиц города. После этого, сотрудники полиции прибыли на место и доставили подростков в отдел.
Выяснилось, что противоправных действий в отношении девочек не совершалось. Все обстоятельства их исчезновения устанавливаются.
А в начале сентября в Санкт-Петербурге завершились поиски пропавшей 10-летней девочки из Гатчины. Полицейские спасли ребенка из квартиры 33-летнего мужчины в северной столице. Об этом заявили в пресс-службе ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
По данным сотрудников полиции, в течение некоторого времени девочка вела переписку с жителем Красносельского района Санкт-Петербурга. Они отметили, что ранее он поле зрение правоохранителей не попадал. Ознакомившись с деталями переписки в социальных сетях, полицейские оперативно выехали по месту жительства мужчины. Войдя его в квартиру, они обнаружили разыскиваемого ребенка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 706 / сут.
Умерли
201 тыс.+817 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 102 / сут.
- Путин наградил сотрудников ДПС, обезвредивших стрелявшего в Пермском университете
- СМИ: Совет Федерации покинут 22 сенатора
- Власти Москвы предоставили возможность всем желающим проверить результаты ДЭГ
- В Кузбассе нашли двух пропавших школьниц
- В России выявили 19 706 случаев коронавируса за 24 часа
- Украина провела военные учения у границ Крыма
- В турецкой Анталье с начала лета отдохнули почти два миллиона россиян
- Кабмин направит почти 3 млрд рублей на страховые выплаты медикам
- В Красноярском крае студент готовился к убийству однокурсников
- СМИ сообщили о покушении на советника Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru