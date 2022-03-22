В Кузбассе эвакуируют горняков шахты «Листвяжная» из-за инцидента с вентиляцией

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, датчики обнаружения метана в шахте не срабатывали, уровень предельно допустимой концентрации газа в норме.

По данным Министерства угольной промышленности Кузбасса, в шахте произошла задержка на 8 минут (по регламенту - до 10 минут) при плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания.

«В шахте было 142 человека. Для обеспечения безопасности принято решение о выводе горняков из шахты, угрозы для их жизни нет. Введен в действие план ликвидации аварии», – сообщили в ведомстве.

В ноябре прошлого года на шахте «Листвяжная» произошла авария, напоминают Известия. Одна из возможных причин инцидента — выброс метана, пишет Ura.ru. В шахте находилось 285 человек, 51 из них погиб, 58 были госпитализированы.

