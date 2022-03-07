Человек погиб при обрушении в шахте в Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных экстренных службах.



Отмечается, что произошел обвал пород кровли. В настоящее время шахта работает в штатном режиме.

По данным агентства, погибший был 1977 года рождения. На предприятии создана комиссия для установления обстоятельств происшествия.









