В курском приграничье сбили украинскую ракету
20 декабря 202409:58
Ракету ВСУ уничтожили в Курской области. Об этом сообщили в правительстве региона.
«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе», — отмечается в сообщении.
Власти поблагодарили силы ПВО за работу.
Ранее в Курской области спецназ Росгвардии уничтожил внедорожник ВСУ, силовики применили дрон-камикадзе, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru