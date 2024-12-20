В курском приграничье сбили украинскую ракету

Ракету ВСУ уничтожили в Курской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Утром украинская ракета уничтожена в приграничном районе», — отмечается в сообщении.

Власти поблагодарили силы ПВО за работу.

Ранее в Курской области спецназ Росгвардии уничтожил внедорожник ВСУ, силовики применили дрон-камикадзе, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаПВОКурская Область

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