В Курской области упали обломки БПЛА, произошло возгорание

Обломки сбитых беспилотников ВСУ упали в Железногорске Курской области, произошло возгорание. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Губернатор отметил, что ночью средства ПВО сбили в области пять украинских БПЛА самолетного типа.

«Часть обломков упало в Железногорске. Было зафиксировано незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий», — написал Смирнов в Telegram-канале.

По словам губернатора, огонь оперативно ликвидировали.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 30 октября в Курской области уничтожили шесть БПЛА, напоминает РЕН ТВ.

