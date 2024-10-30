В Курской области упали обломки БПЛА, произошло возгорание
Обломки сбитых беспилотников ВСУ упали в Железногорске Курской области, произошло возгорание. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Губернатор отметил, что ночью средства ПВО сбили в области пять украинских БПЛА самолетного типа.
«Часть обломков упало в Железногорске. Было зафиксировано незначительное возгорание сухой травы и крыши одного из административных зданий», — написал Смирнов в Telegram-канале.
По словам губернатора, огонь оперативно ликвидировали.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 30 октября в Курской области уничтожили шесть БПЛА, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru