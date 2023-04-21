В Курской области уничтожили беспилотник ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении дрона украинской армии.

ВСУ дважды за утро субботы обстреляли села Курской области

По его словам, беспилотник сбили в приграничном Суджанском районе. От аппарата практически ничего не осталось.

Глава региона уточнил, что дрон уничтожили пограничники. Старовойт выразил им благодарность.

В Суджанском районе беспилотник-камикадзе ВСУ упал на трактор, сообщал Telegram-канал SHOT. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиКурская Область

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