В Курской области уничтожили беспилотник ВСУ
21 апреля 202320:52
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении дрона украинской армии.
По его словам, беспилотник сбили в приграничном Суджанском районе. От аппарата практически ничего не осталось.
Глава региона уточнил, что дрон уничтожили пограничники. Старовойт выразил им благодарность.
В Суджанском районе беспилотник-камикадзе ВСУ упал на трактор, сообщал Telegram-канал SHOT. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru