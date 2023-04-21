В Курской области уничтожили беспилотник ВСУ

По его словам, беспилотник сбили в приграничном Суджанском районе. От аппарата практически ничего не осталось.

Глава региона уточнил, что дрон уничтожили пограничники. Старовойт выразил им благодарность.

В Суджанском районе беспилотник-камикадзе ВСУ упал на трактор, сообщал Telegram-канал SHOT. Пострадавших нет, передает «Радиоточка НСН».

