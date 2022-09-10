В Курской области неизвестные напали на правоохранителей
Неизвестные напали на правоохранителей в Суджанском районе Курской области, пострадал один человек. Об этом сообщает администрация региона.
«Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Ведутся поиски подозреваемых. Власти просят население сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных лицах в полицию.
По данным СМИ, ранение получил сотрудник Росгвардии. Сообщается, что ведомство совместно с ФСБ проводило операцию по поимке группы лиц, которых, по одной из версий, подозревают в связях с украинскими националистами. Как указывают источники, подозреваемые напали на силовиков после того, как правоохранители остановили их автомобиль; часть преступной группы задержали, часть — уничтожили.
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