В Курской области неизвестные напали на правоохранителей

«Неизвестные напали на сотрудников правоохранительных органов в Суджанском районе, один человек ранен», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Ведутся поиски подозреваемых. Власти просят население сохранять спокойствие и сообщать о подозрительных лицах в полицию.

По данным СМИ, ранение получил сотрудник Росгвардии. Сообщается, что ведомство совместно с ФСБ проводило операцию по поимке группы лиц, которых, по одной из версий, подозревают в связях с украинскими националистами. Как указывают источники, подозреваемые напали на силовиков после того, как правоохранители остановили их автомобиль; часть преступной группы задержали, часть — уничтожили.

