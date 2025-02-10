В Курской области из-за обломков БПЛА загорелся детский сад

Возгорание произошло в здании детского сада после падения обломков украинского беспилотника в Курской области. Об этом заявили в правительстве региона.

«Вчера вечером в поселке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада», — сообщили власти в Telegram-канале.

Огонь распространился на площади 350 квадратных метров. Пожар ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Ранее в станице Новоминской в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с остатками нефтепродуктов, напоминает «Свободная пресса».

