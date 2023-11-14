В Курске при столкновении двух автобусов пострадали 8 человек
Восемь пассажиров получили травмы в результате столкновения двух автобусов в центре Курска, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса ПАЗ. Он столкнулся с автобусом Ford, после чего тот наехал на легковой автомобиль Lada Granta.
Пострадали восемь человек, в том числе подросток 2006 года рождения. Причины инцидента выясняются.
Под Калугой находившаяся за рулем автомобиля Audi A4 пенсионерка перепутала педали тормоза и газа и наехала на остановку общественного транспорта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru