Пять человек погибли в автоаварии с грузовиком в Тверской области

Пять человек погибли в результате автомобильной аварии в Тверской области, сообщает «РЕН ТВ».

В ДТП с грузовиком в Подмосковье один человек погиб и шесть пострадали

Среди жертв ДТП было двое детей. Происшествие случилось 12 ноября на 328 километре трассы М9 «Балтия», где легковушка выехала на встречную полосу и столкнулось с фурой.

Предстоит установить причины и условия, при которых произошло ДТП.

Ранее под Тверью произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДТППроисшествия

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