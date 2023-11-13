Пять человек погибли в автоаварии с грузовиком в Тверской области
13 ноября 202300:37
Пять человек погибли в результате автомобильной аварии в Тверской области, сообщает «РЕН ТВ».
Среди жертв ДТП было двое детей. Происшествие случилось 12 ноября на 328 километре трассы М9 «Балтия», где легковушка выехала на встречную полосу и столкнулось с фурой.
Предстоит установить причины и условия, при которых произошло ДТП.
Ранее под Тверью произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru