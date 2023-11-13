Пять человек погибли в автоаварии с грузовиком в Тверской области

Среди жертв ДТП было двое детей. Происшествие случилось 12 ноября на 328 километре трассы М9 «Балтия», где легковушка выехала на встречную полосу и столкнулось с фурой.

Предстоит установить причины и условия, при которых произошло ДТП.

Ранее под Тверью произошло смертельное ДТП с грузовиком и легковушками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

