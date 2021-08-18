В Курске обнаружены останки не менее 29 человек
Поисковые отряды обнаружили в Курске останки десятков человек. В управлении СК РФ по региону отметили, что захоронение найдены на территории Знаменской рощи. Поисковики отмечают, что в одном месте были захоронены не менее 29 человек. Среди останков есть и детские.
По факту произошедшего следователи начали доследственную проверку. По предварительным данным, срок давности захоронения костных останков превышает 40 лет.
А в мае сообщалось, что массовое захоронение мирных граждан, убитых фашистами во время оккупации региона в годы Великой Отечественной войны, найдено в окрестностях деревни Вдицко Новгородской области. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ. Среди убитых нацистами были, в том числе, женщины и дети.
Проведена эксгумация останков более 190 человек, назначены судебно-медицинские экспертизы для определения пола и возраста погибших, а также наличия повреждений, причин и давности наступления смерти, передает RT.
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