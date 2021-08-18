В Курске обнаружены останки не менее 29 человек

Поисковые отряды обнаружили в Курске останки десятков человек. В управлении СК РФ по региону отметили, что захоронение найдены на территории Знаменской рощи. Поисковики отмечают, что в одном месте были захоронены не менее 29 человек. Среди останков есть и детские.

По факту произошедшего следователи начали доследственную проверку. По предварительным данным, срок давности захоронения костных останков превышает 40 лет.