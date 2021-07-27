В горах Бурятии найдены останки экипажа Ан-2, рухнувшего год назад

Следователи нашли останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании «Феникс», которая произошла летом прошлого года. Об этом сообщает Восточно-Сибирское СУСК на транспорте.

Ранее в СК сообщали, что следователи выясняют, обломки какого именно самолета Ан-2 были обнаружены туристами в Окинском районе Бурятии. В 1976 году в этом районе также потерпел крушение самолет Ан-2. Следователи предполагали, что все-таки речь идет о прошлогодней катастрофе.