В горах Бурятии найдены останки экипажа Ан-2, рухнувшего год назад
Следователи нашли останки членов экипажа и пассажиров Ан-2 в горах Бурятии на месте предполагаемой катастрофы самолета авиакомпании «Феникс», которая произошла летом прошлого года. Об этом сообщает Восточно-Сибирское СУСК на транспорте.
Ранее в СК сообщали, что следователи выясняют, обломки какого именно самолета Ан-2 были обнаружены туристами в Окинском районе Бурятии. В 1976 году в этом районе также потерпел крушение самолет Ан-2. Следователи предполагали, что все-таки речь идет о прошлогодней катастрофе.
Самолет Ан-2 вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии, в установленное время нон не вышел на связь. Воздушное судно так и не удалось найти, в течение года судьба двух членов экипажа и четырех пассажиров, находившихся на его борту была неизвестна.
В СК сообщили, что обнаруженные на месте авиакатастрофы останки тел членов экипажа и пассажиров отправлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз.
Ранее жертвой крушения легкомоторного самолета в Хабаровском крае стал один человек, еще один получил травмы, передает РИА ФАН.
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