В Курске обломки ракеты ВСУ повредили семь автомобилей
Семи автомобилям в Центральном округе Курска был нанесен ущерб из-за падения обломков сбитой украинской ракеты. Об этом сообщили в администрации города.
Отмечается, что специальная комиссия продолжает фиксировать повреждения имущества после ЧП.
«Как сообщил глава окружной администрации Андрей Борисов, пока зафиксированы повреждения семи автомобилей. Со всеми собственниками связались сотрудники администрации... Будут составлены соответствующие акты», — указали в мэрии.
Кроме того, обломки упавшей ракеты повредили два частных домовладения, ущерб оценят работники администрации округа и управления по делам ГО и ЧС.
Между тем ночью 11 октября над Курской областью сбили беспилотник ВСУ, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru