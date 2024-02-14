Замминистра труда Омской области пострадал в ДТП, водитель погиб

Первый заместитель министра труда и социального развития Омской области Сергей Добрых получил повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия. Чиновник госпитализирован в тяжёлом состоянии, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Авария произошла на севере области, в Муромцевском районе, когда замминистра ехал на совещание. Служебный автомобиль Toyota столкнулся с микроавтобусом «Газель». Погиб водитель Добрых. Пострадали также трое пассажиров «Газели».

Прокуратура начала проверку по факту ДТП. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», столкновение произошло в условиях непогоды. В Омской области с 13 февраля идет снег, порывы ветра достигают 25 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения в границах Омской области.

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Фото: t.me/omsk_police
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