В Курске фрагмент беспилотника упал на территорию школы

Фрагмент украинского БПЛА упал на стадион школы №59 в Курске. Об этом заявил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров. Инцидент произошел ночью 10 июня.

«Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены», - сообщил Котляров в своем Telegram-канале.

Чиновник подчеркнул, что летний лагерь при школе работает в обычном режиме.

Ранее ВСУ атаковали культурно-досуговый центр в Рыльском районе Курской области, погиб мужчина, еще пять человек пострадали, пишет 360.ru.

