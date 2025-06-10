В Курске фрагмент беспилотника упал на территорию школы
10 июня 202510:40
Фрагмент украинского БПЛА упал на стадион школы №59 в Курске. Об этом заявил исполняющий обязанности главы города Сергей Котляров. Инцидент произошел ночью 10 июня.
«Спецслужбы оперативно отработали на месте. Обломки вывезены», - сообщил Котляров в своем Telegram-канале.
Чиновник подчеркнул, что летний лагерь при школе работает в обычном режиме.
Ранее ВСУ атаковали культурно-досуговый центр в Рыльском районе Курской области, погиб мужчина, еще пять человек пострадали, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курске фрагмент беспилотника упал на территорию школы
- Россия отменила повышенные пошлины на лечебное питание из ряда стран
- Николай Цискаридзе впервые выйдет на сцену драмтеатра под псевдонимом
- В Краснодарском крае россиянина задержали за подготовку теракта
- Чемезов назвал британский танк Challenger кастрюлей
- В Гатчинском районе Ленинградской области упал беспилотник
- ЕС создал свою базу киберугроз
- Спрос на книги по истории России вырос на 31% в 2025 году
- В Якутии самолет Ан-2 подал сигнал бедствия
- Хоккеисты «Флориды» и «Эдмонтона» устроили массовую драку в финале Кубка Стэнли
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru