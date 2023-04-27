Лесной пожар в Курганской области зашел на территорию завода «Курганстальмост»

В курганской деревне Логоушка горят 76 жилых домов. Предварительной причиной пожара стала искра от проезжавшего тепловоза, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На территории Кетовского муниципального округа Курганской области из-за пожаров ввели режим ЧС. Для тушения пожара направили вертолет Ми-8, а также аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС.

Движение поездов по участку железной дороги в Курганской области с 2374 по 2375 км приостановили, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги.

Ранее обгоревшие человеческие останки были обнаружены в ходе поисковых мероприятий в поселке Сосьва Свердловской области, таким образом количество жертв пожара увеличилось до двух, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

