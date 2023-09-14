В Кургане нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

Число самозанятых в Москве составило почти 1,5 миллиона человек

Пять человек спасли при пожаре в квартире многоэтажки в Отрадном

В Головинском районе начался капитальный ремонт Лихачевского моста

До конца года цены на новостройки в Московском регионе могут подняться на 8%

В Москве сегодня переменная облачность, без осадков и до плюс 21 градуса