В Кургане нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика
Десятилетнего мальчика, потерявшегося накануне в Кургане, нашли живым и невредимым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.
«Потерявшийся накануне 10-летний Ярослав найден. Мальчика обнаружили сотрудники полиции, идущего вдоль дороги в районе микрорайона Утяк», — отметили правоохранители.
Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Мальчика доставили в отдел полиции №1 местного УМВД и в ближайшее время передадут законным представителям.
Ранее стало известно, что несовершеннолетний ушел из дома днем 13 сентября и не вернулся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, напоминает RT. В поисках участвовали полиция и следственное управление Следственного комитета РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru