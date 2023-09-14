В Кургане нашли живым пропавшего 10-летнего мальчика

Десятилетнего мальчика, потерявшегося накануне в Кургане, нашли живым и невредимым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Десятилетний ребенок пропал без вести в Кургане

«Потерявшийся накануне 10-летний Ярослав найден. Мальчика обнаружили сотрудники полиции, идущего вдоль дороги в районе микрорайона Утяк», — отметили правоохранители.

Противоправных деяний в отношении ребенка совершено не было. Мальчика доставили в отдел полиции №1 местного УМВД и в ближайшее время передадут законным представителям.

Ранее стало известно, что несовершеннолетний ушел из дома днем 13 сентября и не вернулся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, напоминает RT. В поисках участвовали полиция и следственное управление Следственного комитета РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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