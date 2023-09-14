Десятилетний ребенок пропал без вести в Кургане

Десятилетний ребенок пропал без вести в Кургане, возбуждено уголовное дело. В его поисках принимают участие сотрудники полиции и следственного управления Следственного комитета России. Об этом сообщило региональное следственное управление Следственного комитета России.

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Отмечается, что мальчик ушел из дома днем 13 сентября и до сих пор не вернулся. Следователи опрашивают знакомых и родственников пропавшего, на месте происшествия работают следователи-криминалисты.

Худощавый зеленоглазый светло-русый мальчик был одет в фиолетовую куртку с желтыми надписями, кофту, брюки и камуфляжную кепку, а также синие кроссовки.

Ранее в Краснодарском крае нашли живым восьмилетнего мальчика, пропавшего 17 августа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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