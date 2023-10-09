В Кургане бывший следователь продавал вещдоки
Курганский суд оштрафовал экс-следователя за присвоение денежных средств и продажу вещественных доказательств, сообщили в региональном управлении СК.
Бывший сотрудник правопорядка признан виновным по части 3 статьи 160, и пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража») УК РФ. Его обязали выплатить 600 тысяч рублей.
Было установлено, что экс-полицейский с 2021 по 2022 годы присваивал деньги и мобильные телефоны, изъятые в ходе доследственных проверок и расследования уголовных дел. Ценные вещи он продавал в комиссионных магазинах, а заработанное тратил на азартные игры. В общей сложности ущерб составил 320 тысяч рублей.
Осужденный признал свою вину.
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