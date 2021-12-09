В Крыму злоумышленник сбил 95-летнего ветерана войны и скрылся

В Крыму злоумышленник сбил 95-летнего ветерана войны и скрылся с места происшествия, сообщает один из Telegram-каналов.

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Пострадавшим оказался Анатолий Яковлевич Медведев. Он носит звание почетного жителя города. По данным источника, ветеран чувствует себя хорошо, в правоохранительные органы не обращался.

Глава администрации Ялты Янина Павленко призвала жителей города, которые знают, кто находился за рулем автомобиля, обратиться в полицию. Она также пожелала ветерану крепкого здоровья.

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ФОТО: depositphotos.com
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