В Крыму злоумышленник сбил 95-летнего ветерана войны и скрылся

Пострадавшим оказался Анатолий Яковлевич Медведев. Он носит звание почетного жителя города. По данным источника, ветеран чувствует себя хорошо, в правоохранительные органы не обращался.

Глава администрации Ялты Янина Павленко призвала жителей города, которые знают, кто находился за рулем автомобиля, обратиться в полицию. Она также пожелала ветерану крепкого здоровья.