В Крыму загорелась трансформаторная подстанция
Пожар произошел на трансформаторной подстанции в селе Майском в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, перед возгоранием был слышен сильный хлопок. Детали и обстоятельства инцидента пока неизвестны, пишет РИА ФАН.
На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются», — написал глава республики в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком инциденте идет речь.
Аксенов пообещал информировать о происходящем «по мере поступления данных», отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- В Крыму загорелась трансформаторная подстанция
- СМИ: В мире отказываются от доллара после ультиматума Путина
- В России построят четыре новые станции системы предупреждения о ракетном нападении
- МИД заявил о рисках попадания на Украину угнанных в Афганистане самолетов и вертолетов
- В Запорожье призвали население перебираться на освобожденные территории
- Росфинмониторинг предложил ужесточить правила переводов без открытия счета
- Пекин ввел санкции против семи политиков Тайваня
- Российское посольство: действия властей США повышают ядерные риски в мире
- В Финляндии допустили раскол в ЕС из-за Зеленского
- СМИ: РФ нанесет удар по Лондону, если НАТО нападет на Крым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru