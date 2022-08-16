В Крыму загорелась трансформаторная подстанция

Пожар произошел на трансформаторной подстанции в селе Майском в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

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По данным собеседника агентства, перед возгоранием был слышен сильный хлопок. Детали и обстоятельства инцидента пока неизвестны, пишет РИА ФАН.

На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются», — написал глава республики в своем Telegram-канале, не уточнив, о каком инциденте идет речь.

Аксенов пообещал информировать о происходящем «по мере поступления данных», отмечает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарСергей АксеновКрым
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