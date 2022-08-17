В Крыму зафиксировали два тлеющих очага после детонации снарядов под Джанкоем
Два тлеющих очага возгорания обнаружили в Джанкойском районе Крыма, где накануне произошло возгорание и детонация снарядов на складе военного назначения. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть [существуют] риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 08:15 - 08:20», — цитирует главу республики ТАСС.
Аксенов подчеркнул, что к тушению пожара привлекут авиацию, и выразил надежду, что очаги будут ликвидированы к 14:00.
Кроме того, глава Крыма рассказал, что приостановленное из-за ЧП железнодорожное сообщение восстановлено, «никому ничего не угрожает, поезда ходят».
Правоохранители принимают все меры для поиска причастных к инциденту.
Днем ранее стало известно, что на площадке временного хранения в селе Майское под Джанкоем произошло возгорание и детонация боеприпасов. В Минобороны отметили, что причиной произошедшего стала диверсия. Из-за разрывов боеприпасов эвакуировали три тысячи местных жителей, пострадали два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП, отмечает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+23 909 / сут.
Умерли
383 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+20 583 / сут.
- В Крыму зафиксировали два тлеющих очага после детонации снарядов под Джанкоем
- «Туда-обратно за 50 тысяч»: Названы популярные направления в «бархатный сезон»
- Российское посольство направило Армении ноту из-за обвинений в причастности к взрыву в Ереване
- СМИ: задержан замглавы правительства Ленинградской области Сергей Харлашкин
- В РСТ указали на подорожание отелей в Сочи на 19%
- Регулятор ФРГ: Запасов газа без поставок из России хватит на 2,5 месяца
- Вице-президент РСТ назвал средний чек по перелетам в Турцию
- Австралия расторгла договор с Россией об аренде земли под строительство здания посольства
- Задымление на юге Москвы объяснили лесными пожарами в Рязанской области
- «Проблема с Крымом»: В РСТ заявили о неудачном турсезоне для полуострова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru