В Крыму зафиксировали два тлеющих очага после детонации снарядов под Джанкоем

«Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть [существуют] риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 08:15 - 08:20», — цитирует главу республики ТАСС.

Аксенов подчеркнул, что к тушению пожара привлекут авиацию, и выразил надежду, что очаги будут ликвидированы к 14:00.

Кроме того, глава Крыма рассказал, что приостановленное из-за ЧП железнодорожное сообщение восстановлено, «никому ничего не угрожает, поезда ходят».

Правоохранители принимают все меры для поиска причастных к инциденту.

Днем ранее стало известно, что на площадке временного хранения в селе Майское под Джанкоем произошло возгорание и детонация боеприпасов. В Минобороны отметили, что причиной произошедшего стала диверсия. Из-за разрывов боеприпасов эвакуировали три тысячи местных жителей, пострадали два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП, отмечает телеканал «360».

