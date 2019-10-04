Теракты предотвратили в четырёх городах России

Российские спецслужбы сумели предотвратить в текущем году четыре теракта в крупных городах – Воронеже, Владимире, Туле и Тамбове. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выездного совещания в Туле по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе. Всего, по данным Патрушева, в ЦФО за последние восемь месяцев предотвращено пять преступлений террористической направленности.

Как отмечает РИА ФАН, в результате оперативных действий задержано более полутора сотен человек, причастных к террористической деятельности. Секретарь российского Совбеза подчеркнул важность работы по обеспечению антитеррористической защищенности объектов, территорий и мест массового скопления людей.

Патрушев также обратил внимание на то, что мигранты все чаще пополняют ряды террористического подполья в России, сообщает Газета.ру. По его оценке, приезжие по-прежнему совершают значительное число преступлений. В прошлом месяце стало известно, что ФСБ и МВД в этом году выявили подпольные террористические ячейки в 17 регионах.

