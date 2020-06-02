В Крыму задержали пьяного украинского военного
2 июня 202012:11
Сотрудники ФСБ России в Крыму задержали мужчину без документов за незаконное пересечение украинско-российской границы. Об этом сообщает РИА Новости.
По имеющимся данным, речь идёт об украинском военнослужащем по фамилии Добринский.
Как заявили в ФСБ, нарушитель был пьян, а при себе у него нашли вещество, предположительно являющееся наркотиком.
По факту незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru