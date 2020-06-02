В Крыму задержали пьяного украинского военного

По имеющимся данным, речь идёт об украинском военнослужащем по фамилии Добринский.

Как заявили в ФСБ, нарушитель был пьян, а при себе у него нашли вещество, предположительно являющееся наркотиком.

По факту незаконного пересечения границы возбуждено уголовное дело.

