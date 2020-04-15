ФСБ заявила о задержании украинских разведчиков в Крыму

Украинец и российская военнослужащая задержаны в Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление ФСБ России.

По данным российских спецслужб, задержанные работали на военную разведку Украины, планировавшую теракты на полуострове. Их подозревают в попытке выведать государственную тайну и завербовать россиян.

Известно, что гражданин Украины заключен под стражу, а россиянка находится под домашним арестом по делу о шпионаже и госизмене. Как утверждают в ФСБ, женщина подозревается в передаче украинской разведке в 2017-2018 годах сведений, составляющих гостайну.

Куратором группы в Крыму ФСБ называет полковника Олега Ахмедова - начальника подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в Херсоне.

Вчера Служба безопасности Украины отчиталась о задержании генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, якобы работавшего на ФСБ России и планировавшего убийство добровольца Адама Осмаева.

