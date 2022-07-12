В Крыму задержали подозреваемых в избиении российского военного за одежду с буквой Z
Подозреваемые в избиении российского военнослужащего задержаны в Судаке. Об этом сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
Ранее чиновник заявил, что неизвестные напали на военного, который проходил лечение в местном санатории. Конфликт произошел из-за одежды с буквой Z — неофициальным символом поддержки специальной военной операции на Украине, пишет Ura.ru. Военнослужащий подал заявление в полицию, напоминает РИА ФАН.
«Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы», — написал Крючков в своем Telegram-канале.
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