В Крыму задержали неонациста, планировавшего поджог мечети

По данным ведомства, 18-летний житель полуострова причастнен к нападению на граждан и порче их имущества, а также поджогам и нанесению экстремистской символики.

«По месту его жительства обнаружены и изъяты... бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зелёного цвета... а также средства связи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что крымчанин получил о главаря террористической организации из Украины задание поджечь мечеть, за что ему было обещано вознаграждение в размере тысячи долларов.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся местным жителем теракт у здания Приморской районной администрации Мариуполя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

