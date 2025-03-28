В Крыму задержали неонациста, планировавшего поджог мечети
Силовики задержали в Крыму сторонника террористической неонацистской организации. Об этом сообщает пресслужба УФСБ по региону и городу Севастополю.
По данным ведомства, 18-летний житель полуострова причастнен к нападению на граждан и порче их имущества, а также поджогам и нанесению экстремистской символики.
«По месту его жительства обнаружены и изъяты... бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зелёного цвета... а также средства связи», - говорится в сообщении.
Отмечается, что крымчанин получил о главаря террористической организации из Украины задание поджечь мечеть, за что ему было обещано вознаграждение в размере тысячи долларов.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили готовившийся местным жителем теракт у здания Приморской районной администрации Мариуполя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru