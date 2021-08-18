В Крыму задержали двух главарей ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России разгромила ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) в Крыму, два главаря и три активных участника задержаны. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ФСБ, задержанные вели «антиконституционную деятельность» на основе доктрины создания «всемирного халифата», направленную на насильственное свержение власти и разрушение светских институтов.
Главарям и участникам террористической организации вменяют распространение террористической идеологии и вербовку мусульман, отмечает RT. Силовики изъяли у задержанных пропагандистские материалы.
Накануне адвокат Эмиль Курбединов сообщил о задержании в Крыму и Севастополе пятерых подозреваемых по делу «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Тогда правоохранительные органы не прокомментировали эту информацию.
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