Адвокат сообщил о задержании предполагаемых участников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму

Правоохранители задержали в Крыму и Севастополе пятерых подозреваемых по делу запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего интересы задержанных адвоката Эмиля Курбединова.

Защитник сообщил, что силовики провели обыски в пяти домах, по итогам мероприятий задержали пятерых подозреваемых. Задержанным вменяется статья «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Правоохранительные органы пока не предоставили официальных комментариев.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ТерроризмЗадержаниеКрым
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