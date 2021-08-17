Адвокат сообщил о задержании предполагаемых участников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
Правоохранители задержали в Крыму и Севастополе пятерых подозреваемых по делу запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представляющего интересы задержанных адвоката Эмиля Курбединова.
Защитник сообщил, что силовики провели обыски в пяти домах, по итогам мероприятий задержали пятерых подозреваемых. Задержанным вменяется статья «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».
Правоохранительные органы пока не предоставили официальных комментариев.
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