В Крыму задержали агента спецслужб Украины
Агента украинской военной разведки, передававшего сведения о Вооруженных силах РФ, задержали в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
«В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 г.р., находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ», — рассказали в ведомстве.
Задержанный по заданию куратора передавал противнику данные о местах постоянной дислокации военнослужащих в Крыму и Севастополе. Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, фигурант заключен под стражу.
Ранее ФСБ задержала в Белгородской области россиянина, планировавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против армии России, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru