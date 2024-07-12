В Крыму задержали агента спецслужб Украины

Агента украинской военной разведки, передававшего сведения о Вооруженных силах РФ, задержали в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 г.р., находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ», — рассказали в ведомстве.

Задержанный по заданию куратора передавал противнику данные о местах постоянной дислокации военнослужащих в Крыму и Севастополе. Правоохранители возбудили уголовное дело о шпионаже, фигурант заключен под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Белгородской области россиянина, планировавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях против армии России, напоминает «Свободная пресса».

