В Крыму выпал крупный град

В районе аэропорта «Симферополь» вечером в воскресенье выпал град, размер градин составлял 15 миллиметров, некоторые из них достигали в диаметре 40 миллиметров.

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Крымские синоптики объявляли на выходные штормовое предупреждение на полуострове в связи с прохождением холодного фронтального раздела. Они предупреждали о сильных ливнях, грозах, граде, шквалистом ветре с порывами до 17–22 метра в секунду, передает РИА Новости.

В пресс-службе аэропорта Симферополя сообщили, что град не нанес ущерба оборудованию и помещениям.

В Москве в понедельник объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Предупреждение связано с сильной жарой, передает RT. Воздух может прогреться до +30 градусов.



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