Погода в Москве может побить 60-летний рекорд
Гидрометцентр России из-за жары повысил уровень погодной опасности до оранжевого. Существует вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, сообщили «Известия».
Синоптики отметили, что 17 мая в столице с 11:00 до 18:00 часов прогнозируется сильная жара до +30 градусов. Погода в понедельник может побить 60-летний рекорд, сообщили РИА Новости в центре «Фобос».
Ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец 16 мая рассказал, что на Москву надвигается зной, которого не было 124 года, сообщает RT.Он посчитал, что на этой неделе температура воздуха будет выше нормы на 10-11 градусов. В 1897 году в столице зафиксировали +29,1 градуса тепла. В этом году синоптики прогнозируют, что воздух прогреется до +31.
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