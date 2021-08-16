В Крыму вынесли приговор организаторам ячейки запрещённой в РФ «Хизб ут-Тахрир»

Четверо организаторов и участников ячейки запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» получили от 12 до 18 лет колонии, сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Организаторы подразделения Ленур Халилов и Руслан Месутов, которые вели свою деятельность на территории крымской Алушты в период с июня 2018 года по июнь 2019 года, получили по 18 лет колонии строго режима каждый.

Входивших в состав ячейки Эльдара Кантимирова и Руслана Нагаева, которые вместе с организаторами проводили собрания, вели пропаганду и вербовку местных жителей, приговорили к 12 и 13 годам исправительной колонии строгого режима, соответственно.

Ранее сотрудники ФСБ РФ пресекли в республике Крым деятельность ячейки признанной экстремистской и запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы».