ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники ФСБ РФ пресекли в республике Крым деятельность ячейки признанной экстремистской и запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщает пресс-служба регионального управления службы.
В сообщении говорится, что двое жителей города Армянске «проводили собрания и выступления, пропагандируя идеи запрещённой религиозной организации, а также вербовали новых адептов». Силовики отметили, что для конспирации собрания проводились посредством видеосвязи через интернет-приложения.
В ходе обысков по местам проживания задержанных членов ячейки сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли средства связи и электронные носители информации, а также экстремистскую литературу. В настоящее время возбуждены уголовные дела.
Ранее сотрудники ФСБ РФ пресекли в Тюмени деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство».
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