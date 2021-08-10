ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы»

Сотрудники ФСБ РФ пресекли в республике Крым деятельность ячейки признанной экстремистской и запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщает пресс-служба регионального управления службы.

В сообщении говорится, что двое жителей города Армянске «проводили собрания и выступления, пропагандируя идеи запрещённой религиозной организации, а также вербовали новых адептов». Силовики отметили, что для конспирации собрания проводились посредством видеосвязи через интернет-приложения.

В ходе обысков по местам проживания задержанных членов ячейки сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли средства связи и электронные носители информации, а также экстремистскую литературу. В настоящее время возбуждены уголовные дела.

Ранее сотрудники ФСБ РФ пресекли в Тюмени деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство».

