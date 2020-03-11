В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали 9 человек

В Крыму произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщает Интерфакс.

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Дорожный инцидент произошел на трассе Джанкой - Симферополь. Всего в машинах находилось 12 человек. Девять из них госпитализированы.

По данным агентства, среди пострадавших числится один ребенок. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее в феврале сообщалось, что система оповещения МВД и ГИБДД о необычных манёврах автомобилей появится в России к 2022 году. Целью нововведения будет выявление потенциально опасных участков дорог – например, тех, где водителям приходится резко тормозить.

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ФОТО: depositphotos.com
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